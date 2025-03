Carros : job dating au centre de formation d'apprentis

Le Centre de Formation d’Apprentis de la Métropole Nice Côte d’Azur organise une session de Job Dating, le mercredi 10 juillet au sein de son établissement de Carros. Cette rencontre sera l’occasion de réunir à la fois les entreprises en recherche de talents et les jeunes futurs apprentis. La journée sera dédié aux métiers de bouche, du commerce, de l’industrie et de la comptabilité privé/publique.

La matinée (9h-12h) sera consacrée aux métiers de technicien de maintenance industrielle et d’assistant comptable. Les jeunes pourront assister à une présentation du contenu des formations et pourront aussi échanger avec les entreprises sur leurs besoins et attentes.

L’après-midi (14h-17h), une session de job dating aura lieu pour les métiers de boucher, boulanger, pâtissier, poissonnier, traiteur, production et service en restauration, et les métiers du commerce (équipier polyvalent, vendeur, conseiller en animation, gestion de l’espace commercial…).