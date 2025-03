Carros : l'atterrissage en douceur du laboratoire Virbac

Virbac, le laboratoire de pharmacie animale de Carros, ne galope plus sur la croissance à deux chiffres qu’il a connue en 2021 et 2022. Mais pas de crash. Il atterrit en douceur, plus doucement même que ce qui était craint il y a encore un mois. C’est ce qui ressort de la publication de ses résultats du premier semestre 2023, résultats publiés avec deux semaines de retard dues à la méchante cyberattaque de juin qui a paralysé ses réseaux informatiques. (Photo DR : Habib Ramdani, directeur financier du Groupe Virbac).

Un premier semestre 2023 meilleur que ce qui avait été anticipé

A fin juin, son chiffre d’affaires s’établit à 610,5 millions € contre 616,4 millions € en 2022, soit une évolution globale de -1,0%. Hors effets de change cependant, le CA reste stable à +0,4%, favorablement impacté par les augmentations de prix (effet estimé autour de +5%) qui compensent la baisse des volumes déjà constatée et qui reflète la tendance du marché de la santé animale observée depuis près de douze mois.

Pour ce premier semestre, les résultats sont cependant meilleurs qu’anticipés et redoutés. Le groupe, qui avait révisé fortement à la baisse ses objectifs de croissance, a finalement confirmé ses prévisions révisées d'une croissance du chiffre d'affaires à taux constants et périmètre attendu dans une fourchette de 0% à 4% sur 2023 (pour mémoire, le CA 2022 se montait à 1,216 milliards d’euros). Ce qui a pu rassurer les marchés et son cours en bourse.

Parmi les chiffres significatifs de ce premier semestre, un résultat net part du groupe de 74,8 millions d'euros, en retrait de 3,2%, un cash net de 51,6 millions € à fin juin 2023, contre 79,4 millions € à fin décembre 2022, baisse expliquée par un modèle de génération de cash qui s’effectue plutôt sur le second semestre.

Virbac recherche du foncier pour s'agrandir sur Carros

A l’occasion de cette présentation des comptes qui s’est faite aussi en visioconférence, le directeur financier de Virbac, Habib Ramdani, a pu donner quelques précisions sur la vie du groupe. Le traitement de la cyberattaque du 19 juin? “Depuis août, Virbac opère normalement sur toutes ses applications et a renforcé ses niveaux de sécurité". Le grand plan de rachat d’actions. "Il est actuellement en cours et, à date, réalisé à 30%. Son but est de faire en sorte que l’actionnaire principal (la famille Dyck) qui se trouvait à 49,7%, redevienne majoritaire à un peu plus de 50%".

Les investissements industriels à venir ? Dans la ZI de Carros (1.250 collaborateurs sur les 5.500 personnes au niveau mondial), les investissements concernent une augmentation des capacités et la création d’une nouvelle ligne de vaccins. Le groupe, qui se sent actuellement à l’étroit, souhaite aussi s’agrandir sur son site historique et acheter du foncier pour préparer les 10 à 15 prochaines années. Celà avec un objectif de la pose d’une première pierre d’ici 12 à 24 mois.

Côté R@D, plus de 20 M€ seront investis notamment dans les produits du domaine anti parasitaire et dans les vaccins pour l’aquaculture tandis que de nouvelles molécules seront lancées. En atterrissage, Virbac prépare déjà le prochain décollage.