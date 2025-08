Carros : première édition pour le Printemps de l’Industrie

Première édition dans la Zone Industrielle de Carros pour le Printemps de l’Industrie. Elle se tiendra jeudi 11 mai, de 9h à 12h à l’Espace collaboratif économique de Carros E.COL.E, et sera consacrée à l’emploi et à la découverte des métiers. A cette occasion, Pôle Emploi et ses partenaires organisent un rendez-vous en format job dating où 20 entreprises proposeront 300 postes pour tous les niveaux de qualification, dont des postes pour cadres, du contrat court au CDI. Les activités sont multiples : industrie agro-alimentaire, chimie fine, métallurgie, électronique ou blanchisserie industrielle seront représentés. Toutes les offres déjà en ligne sur www.pole-emploi.fr avec un accès rapide en tapant dans le moteur de recherche des offres : #IndustrieCarros.

Au programme également de la matinée, un atelier détection de potentiel Industrie pour faire découvrir la richesse des métiers, les parcours de formation proposés pour faciliter l’accès à l’emploi des candidats avec ou sans expérience, en recherche d’un projet professionnel ou en reconversion dans l’industrie.