À l'occasion des 50 ans de DPA Europe, le leader français du reconditionnement investit 15 M€ dans son projet Phoenix d’un nouveau site de 7 000 m² dont la construction démarrera en septembre avec 200 recrutements à la clé et une grande ambition de leadership européen.

Fêtés jeudi dernier dans la Zone industrielle de Carros, les 50 ans de DPA Europe marquent une nouvelle étape dans l'histoire du groupe familial monégasque fondé en 1976 par Franck Lellouche. De spécialiste de l'autoradio à acteur reconnu de la high-tech grand public, l'entreprise a su anticiper les grandes évolutions du marché en se diversifiant vers la vidéo embarquée, le GPS, la TNT puis, à partir de 2017, vers le reconditionnement d'appareils électroniques avec la création de sa marque Reborn. A une époque où peu de gens croyaient au reconditionné. Mais sous l'impulsion de Roger-David Lellouche, le groupe a réussi de faire de cette activité son principal moteur de croissance, jusqu'à devenir aujourd'hui le leader français du reconditionné premium. (Photo DR : une vue du nouveau site qui sera construit).

A Carros, Reborn reconditionne intégralement en France smartphones, tablettes, ordinateurs, montres connectées et écouteurs. Tous les appareils, est-il expliqué, passent par un processus industriel comprenant 54 points de contrôle avant d'être remis sur le marché avec une garantie de deux ans. En 2025, l'entreprise a reconditionné plus de 820 000 produits, dont 550 000 smartphones, soit près de 4 500 appareils par jour. Une production qui s'appuie sur un réseau de distribution couvrant les principales enseignes françaises ainsi que les opérateurs télécoms.

C’est aussi pour accompagner ce marché en forte croissance, que le groupe a engagé son projet le plus ambitieux : Phoenix 2026. Ainsi, 15 M€ seront investis dans la construction d'un nouveau bâtiment sur un terrain voisin du site actuel de Carros. Les travaux débuteront en septembre 2026 pour une mise en service prévue début 2028. Avec ce nouvel équipement, la superficie du site passera de 7.000 à près de 14 000 m², permettant de doubler les capacités de production et de les porter à 1,5 million de produits reconditionnés annuellement. Le bâtiment, conçu pour être totalement autonome sur le plan énergétique, s'inscrit également dans la stratégie environnementale du groupe et de l'économie circulaire.

Cette montée en puissance s'accompagne de la création progressive de près de 200 emplois, portant les effectifs à plus de 300 collaborateurs. L'objectif affiché ? Faire de Reborn le plus grand site de reconditionnement de produits technologiques en France et en Europe, afin de transformer son leadership national en leadership européen. Dans un marché français du reconditionné désormais supérieur au milliard d'euros et porté par une demande croissante de produits plus accessibles et plus durables, le projet Phoenix devrait permettre à Reborn d'accélérer son développement international tout en consolidant l'ancrage industriel de la filière dans les Alpes-Maritimes.