Carros : une rencontre du Cosmetopôle sur le thème de l’environnement

Le secteur de la cosmétique met le cap sur l’environnement et la transition écologique. La prochaine Rencontre du Cosmetopôle Cosmed Provence Côte d’Azur, le 13 juin à Carros (initialement prévue le 1er juin, elle a été reportée), se tiendra sur le thème de “la technologie peut-elle soutenir la durabilité ?”. Dans une région Sud où la filière cosmétique représente 14.000 emplois et 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, il s’agira de mettre en lumière des initiatives industrielles prises en faveur de la transition écologique. Quelque 80 entreprises sont attendues pour cette journée qui s’adresse à tous les professionnels de ce secteur et sera articulée autour d’un programme de conférences et de la visite de l’entreprise Sofia Cosmétiques ou d’un atelier pratique dont le thème choisi est l’Environnement.