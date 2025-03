Carros : Virbac continue sur sa lancée

Virbac, le laboratoire de pharmacie animale de Carros, continue sur la lancée. Il annonce au troisième trimestre 2024, un chiffre d’affaires de 339,2 millions €, en nette progression de +7,7% à taux de change réels. À taux de change constants, l’activité est en croissance de +9,9% par rapport à la même période de 2023. Les récentes opérations de croissance externe (acquisition des sociétés Globion en Inde et Sasaeah au Japon) contribuent à hauteur de +6,5 points de croissance sur la période. Ainsi, à taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d’affaires atteint +3,4%. La performance de ce trimestre est pénalisée par un effet de base défavorable : pour rappel, en 2023, l’activité avait enregistré un fort rebond sur le troisième trimestre faisant suite à deux effets ponctuels défavorables (limitation de capacités de production de vaccins chiens et chats et cyberattaque survenue en juin 2023).

En cumulée sur 2024, son chiffre d’affaires à fin septembre s’établit à 1.042,1 millions € contre 925,3 millions €, soit une évolution globale de +12,6% par rapport à la même période de 2023. Hors effets de change, le chiffre d’affaires est en progression notable de +14,0%. Le groupe confirme aussi de nouveau ses prévisions révisées : à périmètre réel et taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires est attendue entre 12,5% et 14,5%