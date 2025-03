Carros : Virbac rachète son distributeur turc Mopsan

Une nouvelle acquisition pour Virbac. Le laboratoire de pharmacie animale de Carros a annoncé ce matin avoir finalisé le rachat de la société turque Mopsan, son distributeur de produits pour animaux de compagnie. Présent en Turquie depuis plus de 20 ans via différents distributeurs locaux puis avec une filiale en propre depuis 2018, Virbac passe aujourd'hui un nouveau cap. Aux côtés des vétérinaires turcs depuis plus de 30 ans, Mopsan a une longue expérience du secteur du petfood et des produits de santé pour animaux de compagnie, un marché actuellement en pleine croissance.

Grâce à cette acquisition, le laboratoire azuréen vise à renforcer sa proximité sur le terrain afin de toujours mieux répondre aux attentes des acteurs de la santé animale. Mopsan dispose pour cela d’une équipe de 47 collaborateurs qui seront entièrement dédiés à l'activité animaux de compagnie de Virbac. L'ancien propriétaire et directeur général de Mopsan, Alican İngeç, est nommé directeur général de Virbac pour toutes ses activités en Turquie.