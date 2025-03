Carros : Virbac va pouvoir s'agrandir sur les anciens terrains de Primagaz

Comme il l'avait prévu, Virbac va pouvoir s'agrandir dans la Zone Industrielle de Carros. Installé depuis 1968 dans la 13ème rue, des locaux où il restera, le laboratoire de pharmacie animale va pouvoir occuper également les anciens terrains de Primagaz dans la zone industrielle de la Grave. Mardi 11 juin, le Conseil municipal de Carros lui a accordé un bail de 50 ans sur les anciens terrains municipaux qu'occupait Primagaz. Virbac règlera un loyer annuel de 80.400 euros et installera sur ce nouveau site une plateforme logistique de pointe avec laquelle il pourra développer ses capacités de production et rapatrier des activités actuellement réalisées à l'étranger (USA et Australie notamment).

Il est question d'un entrepôt de plus de 12.000 m2 et de 4.700 m2 de bureaux sur deux niveaux. Un investissement de l'ordre de 30 M€. Cette extension de Virbac s'inscrit dans le programme de réindustrialisation de la France. La construction doit démarrer en 2025 pour une mise en service à l'horizon 2026-2027. Environ 250 emplois devraient être créés. Une bonne nouvelle pour le territoire avec un ancrage renforcé de ce géant de la pharmacie animale.