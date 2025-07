La CASA lance son service de VAE en libre service : Pony ou Lime ?

La CASA relance un service de vélos à assistance électrique en libre-service ! Le lancement s’est fait hier sur le parking de la Maison des Associations à Antibes avec Jean Leonetti, président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. Le service sera opéré cette fois par deux opérateurs spécialisés : l'américain Lime et le français Pony. Chacun met à disposition 155 vélos en libre-service sans station d’attache répartis dans six communes de la CASA (Antibes Juan-les-Pins, Biot, Valbonne, Vallauris Golfe-Juan, Opio et Villeneuve Loubet). (Photo DR).

Sur ce chemin de la mobilité douce, la CASA avait déjà fait un essai qui ne s'était pas montré concluant en 2021 avec Bik'Air. Elle renouvelle avec deux partenaires déjà implantés dans le département à Nice et à Menton. Un point d'étape sera fait en septembre pour ajouter si besoin des vélos supplémentaires.

Quelques caractéristiques de ce nouveau service ont été mises en avant. Pas de station d’attache, ce qui permet aux utilisateurs de prendre les VAE et les déposer dans des zones de stationnement dédiés pour éviter l’encombrement de l’espace public. Idéal pour les trajets porte à porte et moins de marche pour rejoindre l’une des zones de stationnement des VAE. L’accessibilité 24/7 : les VAE sont généralement disponibles en permanence et gérés via les applications mobile Pony ou Lime (localisation des vélos disponibles à proximité puis déverrouillage).

Un coût maîtrisé pour l’usager : moins cher qu’une voiture ou même qu’un VAE personnel (pas d’achat, pas d’entretien, pas de vol à craindre). Des équipes locales sont employées pour récupérer, recharger, entretenir les vélos et intervenir en cas de désordre. Le coût ? Tarif standard (valable pour les 2 opérateurs) : 1€ déverrouillage + 0.23€/min et bien sûr des abonnements minutes, des tarifications solidaires ou intermodalité.

Et le choix entre deux opérateurs : Pony ou Lime ?