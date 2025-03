Cash PADEL Cup de rentrée à la Roquette-sur-Siagne

On ne parlera pas de performance financière, mais l’événement n’en est pas moins réservé (et offert) aux personnes occupant une responsabilité de gestion financière. Organisé par la startup cannoise Hoopiz et ses amis partenaires PKF Arsilon, Ellisphere et Cabinet ARC, la Cash Padel Cup 2024 a pour objectif de fédérer les acteurs de la finance autour du padel, un sport qui a le vent en poupe !

La 1ʳᵉ édition se tiendra au Tennis Club Roquettan (La Roquette-sur-Siagne) le 12 septembre prochain de 18 à 22 heures. Ceux qui veulent découvrir le padel pourront être initiés par Thomas Dalbin, un joueur classé (limité à 24 joueurs). Il est aussi possible de participer au tournoi mixte (inscription solo ou avec partenaire) en tant que joueur régulier. (limité à 16 joueurs, soit 8 équipes).