Le casino de Grasse retrouve une nouvelle jeunesse

Fermé depuis août 2023, le Casino de Grasse a fait son grand retour au début de cette semaine et il y avait un monde fou mercredi soir pour son inauguration. Car c'est bien d'un nouveau casino qu'il faut parler dans l'enceinte du Palais des congrès. Tout a été refait, de fond en comble, du sol au plafond par la SAS Infiniti Casino Grasse, une société belge, qui a misé gros sur la capitale mondiale des parfums. Entre le réaménagement complet, l'installation d'un nouveau restaurant en terrasse et l'acquisition de machines dernier cri (une cinquantaine de machines à sous, quatorze postes de roulette électronique et une table de black jack), 3 millions d'euros ont été investis dans le banco grassois. (Photo DR : le traditionnel coupé de ruban avec le maire Jérôme Viaud, le sous-préfet de Grasse, Jean-Claude Genet, le président d'Infini Jurgen de Munck).

Patron d'Infini, Jurgen de Munck avait bien mesuré le challenge. "Quand nous sommes venus la première fois, nous nous sommes demandés pourquoi le chiffre d'affaires du casino grassois était si faible. L'établissement était alors dans un état épouvantable. Nous avons pensé qu'il aurait beaucoup de potentiel s'il était remis à niveau. C'est pourquoi nous avons décidé de tout refaire."

Pour la ville, cette reprise "c'est gagnant, gagnant, gagnant", a assuré le maire Jérôme Viaud. Gagnant parce c'est une animation en coeur de ville qui est proposée à l'année avec une offre de restauration, gagnant pour les recettes fiscales et parce que le casino paie un loyer de 90.000 euros pour la location d'un local communal, gagnant parce qu'il participe à l'effort culturel dans un partenariat avec le Théâtre de Grasse, et enfin gagnant car 25 emplois locaux ont été créés.