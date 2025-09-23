Catastrophe évitée de justesse à l’aéroport : deux avions se frôlent

La frayeur de leur vie dimanche soir pour les passagers de deux avions, l’un en décollage et l’autre en atterrissage, et un drame évité de justesse à l’aéroport Nice–Côte d’Azur. Vers 23h30, un Airbus de la compagnie Nouvelair, en phase d’atterrissage, a frôlé un appareil easyJet aligné pour un décollage à destination de Nantes. Ce grave incident, révélé par Nice-Matin et confirmé sur le réseau X par Philippe Tabarot, a conduit à l’ouverture immédiate d’une enquête du Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) pour déterminer la chaîne exacte de circonstances. (Photo DR : l'avion d'easyjet se trouvait au départ de la piste sud d'envol -la plus proche de la mer- lors de l'incident et l'avion de Nouvelair devait normalement atterrir sur la piste nord.)

Dans l'avion d’easyJet, des passagers décrivent un “énorme bruit” et de fortes vibrations, évoquant un survol “à quelques mètres” selon les informations communiquées par l’équipage. Certains passagers ont évoqué "un énorme souffle au-dessus de la carlingue". Côté terre, l’aéroport de Nice indique qu’il “semblerait” que le pilote de Nouvelair ait commis une erreur, s’en soit aperçu et aurait alors remis les gaz pour éviter la collision fatale - une manœuvre standard de sécurité.

Selon les premiers éléments, les conditions météo étaient défavorables avec une situation orageuse complexe et un brouillard présent au moment des faits. D'où une possible confusion de piste qui expliquerait cet incident tout à fait exceptionnel. Le copilote d’easyJet souligne de son côté que l’avion au départ était pleinement signalé (“on clignotait comme un sapin de Noël” ). Ce vol a finalement été annulé et les passagers replacés sur d’autres liaisons.

L’enquête technique du BEA devra préciser l’enchaînement des décisions au sol et en vol (assignation de piste, clairances, visibilité, facteurs humains) et, le cas échéant, formuler des recommandations de sécurité. En attendant les conclusions, l’incident rappelle l’importance des procédures d’approche et de remise de gaz, dernier rempart efficace contre l’erreur dans des environnements denses et contraints.