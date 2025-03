Caussols : la “Nuit Coupoles Ouvertes” affiche complet

Un très gros succès. A tel point que la 22e édition “Nuit Coupoles Ouvertes” affiche complet depuis déjà plusieurs semaines. Elle aura lieu samedi 6 juillet de 16 à 2 heures sur le site astronomique instrumenté du plateau de Calern à Caussols, site sauvage et préservé, à plus de 1200 m d’altitude, doté d’une flore et d’une faune endémique et rare. Un espace naturel protégé qui abrite plusieurs télescopes de grande importance pour la recherche en astronomie et astrophysique. Organisée par l’Observatoire de la Côte d’Azur, cette soirée rassemble plus de 3.500 personnes, jeunes et moins jeunes et reste limitée par les possibilités d’accueil de véhicules.

Evénement ouvert au grand public, la “Nuit Coupoles Ouvertes” permet de se plonger dans la vie quotidienne des chercheurs à travers plusieurs activités. Des visites guidées des coupoles et des instruments d'observation avec les chercheurs sont proposées, ainsi que des cycles de conférences sur les sciences de la Terre et de l’Univers, des observations astronomiques et animations par les clubs d’astronomie amateurs, des animations et ateliers scientifiques pour les enfants, les tirs laser sur la Lune, découverte des missions spatiales, spectacles de contes, spectacle participatif, et bien plus encore… Le ciel qui vous est ouvert, dans son immensité. Ce qui explique son formidable succès.