La CCI Nice Côte d’Azur à la barre du Vieux Port de Golfe-Juan

Suite à la délibération du Conseil municipal de Vallauris Golfe-Juan fin avril, c’est la CCI Nice Côte d’Azur qui sera à la barre du Vieux Port de Golfe Juan pour le prochain quart de siècle. La Chambre a remporté la DSP (délégation de service public) pour une durée de 25 ans, assortie d’un montant total d’investissement de près de 19 millions d’euros. La ville a fait le choix d’un projet respectant l’esprit familial de ce port historique qui accueille en majorité des plaisanciers locaux et qui, dans le même temps cherche à se tourner vers l’avenir avec de nombreuses innovations environnementales et technologiques.

Allier tradition et modernité

Le projet a été construit autour de 4 thématiques : un port en harmonie avec sa ville, ses habitants, sa culture et son patrimoine ; un port intelligent pour une haute qualité de service ; innovant en matière environnementale ; au service du développement économique de la commune. Le projet d’aménagement a été réalisé avec le concours de l’architecte Régis Roudil (Atelier Régis Roudil Architectes). L'ambition, explique la CCI, est de poursuivre le développement et la modernisation de ce port en puisant dans son histoire pour affirmer avec éclat son identité et le projeter dans le IIIe millénaire. (Photo DR : le Vieux-Port de Golfe-Juan)

Le quai Tabarly, le quai Saint Pierre, la Digue Sud et le Quai Napoléon bénéficieront d’un réaménagement particulier. Le quai Saint Pierre et son terre-plein abriteront tous les services portuaires. L'accent sera mis sur cette zone pour favoriser une accessibilité fluide et une distinction claire entre les flux piétons et de circulation. Le quai Tabarly constituera le second point d'ancrage du projet. Les espaces proposés par son élargissement, avec l'aménagement en gradin entre l'avenue des Frères Roustan et le quai, seront un lieu privilégié et de promenade pour tous.

La Digue Sud comportera des ombrières, support de panneaux photovoltaïques au-dessus des places de parking. Le quai Napoléon recevra une aire de carénage sur l’ancienne station d’épuration (STEP). Le parti pris est de conserver sa vocation industrielle : les bassins dépollués serviront à décanter les eaux du carénage, puis à récupérer les eaux de pluie pour fournir un arrosage à la végétation.

Tarifs en augmentation de 11% en 2025

Au-delà des certifications et labels que la CCI Nice Côte d’Azur s’est engagée à obtenir, la stratégie environnementale du Vieux-Port s’articule autour de 3 axes : protéger la ressource hydrique ; inciter à la sobriété énergétique et au développement d’énergies vertes ; mettre en place une démarche proactive de restauration de la biodiversité et de suivi de la qualité des eaux.

Côté tarif, le Vieux Port de Golfe-Juan compte appliquer une politique tarifaire la plus basse des Alpes-Maritimes. Aucune augmentation n’interviendra avant janvier 2025. A partir de 2025, une augmentation de 11% est prévue dans le respect de l’ancrage local de la petite plaisance.