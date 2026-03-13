La CCI Nice Côte d’Azur de nouveau partenaire du concours Graines de Boss

La CCI Nice Côte d’Azur annonce le renouvellement de son partenariat avec le concours national entrepreneurial Graines de Boss, un dispositif créé en 2004 pour accompagner et valoriser les créateurs de jeunes entreprises. À travers cet engagement, la chambre consulaire souhaite continuer à soutenir l’esprit d’initiative et l’émergence de start-up et entreprises innovantes dans les Alpes-Maritimes. Ouvert aux entrepreneurs dont la société a moins de cinq ans ainsi qu’aux porteurs de projets, le concours permet aux candidats sélectionnés de bénéficier d’un accompagnement par un réseau de plus de 600 mentors, dirigeants et cadres issus de nombreux secteurs économiques.

Les candidatures pour l’édition 2026 sont ouvertes du 17 février au 25 avril, avant une phase d’étude des dossiers par le jury et les mentors jusqu’au 22 mai, date à laquelle sera désigné le lauréat azuréen. Celui-ci participera ensuite à la finale nationale à Paris et bénéficiera d’un programme d’accompagnement et d’une forte visibilité auprès d’investisseurs et d’acteurs économiques. Depuis sa création, Graines de Boss a déjà révélé plus de 180 lauréats et généré plus de 450 millions d’euros d’investissements, confirmant son rôle de tremplin pour les entrepreneurs à fort potentiel.