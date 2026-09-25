Vendre sa société, c'est transformer en quelques semaines un capital professionnel, parfois construit sur trente ans, en patrimoine privé. Entre la signature et le virement, la fiscalité peut absorber près d'un tiers du prix. Fondateur du Groupe CG Finance basé à Sophia Antipolis, Christophe Goudal vous présente quelques outils à préparer en amont pour amortir le choc.

Vendre sa société, c'est transformer en quelques semaines un capital professionnel, parfois construit sur trente ans, en patrimoine privé. Entre la signature et le virement, la fiscalité peut absorber près d'un tiers du prix : depuis le 1er janvier 2026, le prélèvement forfaitaire unique atteint 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux). Les outils pour l'amortir existent ; ils se préparent en amont, jamais la veille du closing. (Photo illustration Claude)

Outil n° 1 : l'abattement de 500 000 € “départ à la retraite”

Le dirigeant qui cède ses titres au moment de partir à la retraite bénéficie d'un abattement fixe de 500 000 € sur sa plus-value, prolongé jusqu'au 31 décembre 2031. Les conditions sont strictes : cinq ans de direction effective, 25 % des droits détenus, une société opérationnelle soumise à l'IS, la cessation des fonctions et la liquidation des droits à la retraite dans les vingt-quatre mois autour de la vente.

Le souci ? L'abattement ne réduit que l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus sur l'intégralité du gain.

Outil n° 2 : la holding, pour qui veut réinvestir

Apporter ses titres à une holding avant de les vendre place la plus-value en report d'imposition : c'est l'apport-cession, prévu à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts. Le capital est alors réinvesti brut d'impôt, et non net.

La contrepartie s'est durcie. Pour les cessions réalisées depuis le 21 février 2026, la holding doit réinvestir 70 % du produit de cession (contre 60 % auparavant) dans un délai porté à trois ans, et conserver les actifs cinq ans. La quasi-totalité des activités immobilières est désormais exclue des remplois éligibles. C’est un outil puissant pour l'entrepreneur qui veut continuer à investir mais qui n’est pas adapté pour celui qui veut consommer son capital.

Outil n° 3 : donner avant de vendre

Transmettre une partie des titres à ses enfants avant la cession efface la plus-value latente attachée aux titres donnés : le donataire les reçoit à leur valeur du jour et ne réalise aucun gain en revendant. Associée au pacte Dutreil, qui allège de 75 % la base des droits de donation, l'opération devient redoutablement efficace.

À une condition : la donation doit être réelle, antérieure à la vente et irrévocable. Le dirigeant qui récupère ensuite le prix s'expose à une requalification pour abus de droit.

L'après-cession : protéger avant d'optimiser

L'enjeu change alors de nature : il ne s'agit plus de payer moins, mais de faire durer. Assurance-vie, contrat de capitalisation (souvent logé dans la holding), plan d'épargne retraite et immobilier composent l'essentiel du remploi. Reste le volet le plus négligé : régime matrimonial, clauses bénéficiaires et prévoyance, qui décideront du sort de ce capital devenu liquide.

Le véritable outil, c'est le temps

Créer une holding demande plusieurs mois, une donation se prépare, un départ à la retraite se date. Douze à vingt-quatre mois avant la vente, il est encore temps d'arbitrer ; après la lettre d'intention, l'essentiel est joué. La cession se pilote à plusieurs mains (avocat, notaire, expert-comptable, conseil en gestion de patrimoine) autour d'un projet de vie, pas d'un schéma fiscal.