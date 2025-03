Céline Tobelaim (groupe Ragni), DRH de l’année 2024

Et le DRH de l’année 2024 est Céline Tobelaim. Directrice financière et DRH du Groupe Ragni, elle a remporté mercredi au Park Mougins, le 13e Trophée Finance et Gestion de la DFCG Côte d’Azur (Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion), association que préside Benjamin Barriol. Diplômée de l’ESG, l’École Supérieure de Gestion Paris, Céline Tobelaim a débuté sa carrière professionnelle dans l’expertise comptable où elle a acquis de solides bases comptables, fiscales, sociales et financières. Ensuite elle a passé 15 ans dans le secteur du loisir et du luxe, au service de l’exploitation et de la direction générale. Elle a travaillé notamment pour le Casino des Palmiers à Hyères, le Palais de la Méditerranée à Nice, Marineland à Antibes, MMV à Saint-Laurent-du-Var avant d’entrer en mars 2022 dans le groupe Ragni. Expert en éclairage public en plein développement (400 personnes, 120 M€ de chiffres d’affaires 2023), ce groupe familial est actuellement engagé dans une phase de transmission à la 4ème génération.

Céline Tobelaim, se trouvait en finale avec trois autres DRH : Emmanuel Legrand-Chassard, vice-président Finance et RH de Silicon Mobility SAS, société sophipolitaine rachetée par Intel en janvier dernier ; Enrique Garcia Bourne, Directeur Administratif Financier et Ressources Humaines de la startup cannoise Osol ; Stéphane Vedrenne, Directeur Administratif et Financier de Sico Groupe.