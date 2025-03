Censure Barnier : les députés azuréens qui l’ont votée

A la question quels sont les députés des Alpes-Maritimes qui ont voté hier la censure du gouvernement Barnier, on ne sera pas étonné de la réponse. La motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire (NFP) a été votée par les trois députés du Rassemblement national, Lionel Tivoli (2ème circonscription), Alexandra Masson (4ème), Bryan Masson (6ème) et par les trois députés UDR (Union des Droites pour la République) dont le chef de file Eric Ciotti (1ère circonscription), Bernard Chaix (3ème) et Christelle d’Intorni (5ème). En revanche, la motion de censure n’a pas été votée par les trois députés LR de l’ouest des Alpes-Maritimes, Eric Pauget (7ème circonscription), Alexandra Marin (8ème) et Michèle Tabarot (9ème). Le clivage politique est-ouest du département.