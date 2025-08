Cérémonie de remise de diplômes au CIV : les “mortarboards” ont volé !

La tradition a été respectée au Centre International de Valbonne où a été célébrée récemment la cérémonie de remise de diplômes. Un événement qui a rassemblé élèves et familles avec en final la grande envolée de chapeaux des nouveaux diplômés, les “mortarboards” qu’ont popularisé les universités américaines. L’événement a été filmé et monté par Jacques Wisdorff de Film for Change à Sophia Antipolis qui a cherché à restituer ce moment festif riche en émotion. A l’heure des grands départs en vacances, une page qui se tourne pour ces étudiants du CIV.