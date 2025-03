CES : avec TidyUp, c'est l'IA qui range vos documents numériques

La startup sophipolitaine TidyUp Technologies va pouvoir dévoiler sa solution innovante de rangement et de classement au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas du 9 au 12 janvier 2024. Sélectionnée par Rising Sud, elle présente TidyUp Standard sur le stand de la Région Sud. Il s’agit d’une solution SaaS de rangement et de classement simplifiant la gestion des fichiers numériques grâce à l'intelligence artificielle. (Photo DR : Léonard Cox, le Pdgde TidyUp avec Renaud Muselier, le président de la Région Sud).

La version béta, TidyUp Early Access, avait été lancée en juin dernier à VivaTech à Paris. La société avait pu ainsi commencer la commercialisation d’une solution visant à révolutionner la gestion du patrimoine numérique des organisations. En utilisant des algorithmes de classement intelligent et des visualisations innovantes, TidyUp se charge d’aider les utilisateurs à reprendre le contrôle sur leur parc documentaire, promettant une efficacité accrue et une réduction du temps consacré à la recherche de fichiers.

Elle adresse un réel besoin non comblé jusqu’à présent. Selon TidyUp, les entreprises perdent en moyenne 10 heures par mois par employé à organiser et rechercher des documents. Cela équivaut à un mois de salaire par an et par personne qui est perdu, soit entre 1.700 et 5.000 euros par employé ! Sa solution répond aux défis auxquels sont confrontés les utilisateurs d'outils informatiques, et permet de simplifier le quotidien en maîtrisant le patrimoine numérique.

Pour répondre à ces enjeux, la startup explique qu'elle a recours à des algorithmes de classement intelligent, pour proposer notamment des visualisations innovantes, des plans de classements prédéfinis et des arborescences adaptées aux utilisateurs. En se connectant à la quasi-totalité des sources de documents, elle permet aux organisations de maîtriser leur patrimoine numérique. La promesse : en finir avec le cauchemar du rangement et de la recherche des fichiers en plaçant l’intelligence artificielle au cœur de sa solution.

La présentation de TidyUp Standard au CES, la première version de sa solution, est une étape importante pour la société. TidyUp sera ainsi en position d’adresser les marchés dès 2024, conformément à sa feuille de route, comme le souligne son cofondateur et Pdg Léonard Cox.