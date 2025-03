CES Las Vegas avec risingSUD : candidatures avant le 22 juillet

La direction Las Vegas à prendre aujourd'hui. Le CES 2025 aura lieu du 7 au 10 janvier. La Région Sud et risingSUD offrent un accompagnement sur mesure pour les startups locales avec le soutien de ses partenaires dont la Métropole Nice Côte d'Azur. Deux options d'accompagnement sont disponibles : une station de travail et un stand de 8m² (sous conditions à découvrir sur le site de risingSud). L'an dernier, plus de 130 000 participants ont assisté au CES, dont des investisseurs, des médias et des professionnels. Deux startups de la Métropole Nice Côte d'Azur, Akidaia et Wilout, ont été accompagnées. L'accompagnement proposé comprend un coaching professionnel et une visibilité accrue, maximisant ainsi les chances de succès au CES. Les candidatures sont à proposer avant le 22 juillet 2024.

Contact : lmarquet@risingsud.fr