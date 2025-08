C’est fait : l’AS Cannes rachetée par le groupe américain Friedkin

Voilà plus d’un an que l’on en parlait : le groupe américain Friedkin, propriétaire par ailleurs de l’AS Roma, allait-il réussir à racheter le club de football de l’AS Cannes. Plusieurs fois, les négociations, prêtes à aboutir, avaient échoué au final. Mais désormais, c’est fait. David Lisnard, le maire de la ville, et Anny Courtade, présidente du club, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu la reprise de l’AS Cannes avec le groupe Friedkin. (Photo © Mairie de Cannes : David Lisnard et Anny Courtade concluent la reprise de l'AS Cannes Football avec Ryan Friedkin -au centre- représentant le groupe américain Friedkin, déjà propriétaire de l'AS Roma.).

Remonter vers l'élite nationale...en protégeant les contribuables

Après les accessions cette année en National 2 et en 3ème Division de ses équipes premières masculine et féminine, c’est une nouvelle page de son histoire que va ouvrir l'AS Cannes, qui avait évolué en National 1 dans les années 80 et avait connu de beaux parcours en coupe d’Europe. Le groupe Friedkin devient ainsi l’investisseur majoritaire dans l’entreprise “SAS Cannes Football Pro”, avec Ryan Friedkin en tant que président. L'Association sportive, notamment en charge de la section féminine et des amateurs, détiendra 2% du capital et restera présidée par Anny Courtade.

Pour la municipalité, la concrétisation de cet accord avec le groupe américain Friedkin, répond à un double défi : remonter vers l'élite nationale tout en protégeant les contribuables. Propriétaires du club italien de l'AS Roma, les Friedkin vont apporter une grande expérience du football au club rouge et blanc. Sous la direction de T.F.G (The Friedkin Group), l'équipe masculine de l'AS Roma a remporté la première Ligue Europa Conférence en 2022 et s'est qualifiée pour la finale de la Ligue Europa en 2023. L'équipe féminine a également fait des progrès remarquables ces dernières années, remportant les trois trophées italiens (Championnat, Coupe et Supercoupe) et atteignant les quarts de finale de la Ligue des champions.

Des liens profonds avec le monde du cinéma

Ajoutons que la famille Friedkin entretient des liens profonds et de longue date avec Cannes, notamment dans le domaine du cinéma. Les sociétés de divertissement du groupe Friedkin ont dirigé cinq des six derniers lauréats de la Palme d'or, dont The Square (2017), Parasite (2019), Titane (2021), Triangle of Sadness (2022) et Anatomy of a Fall (2023). Imperative Entertainment, une société de T.F.G, a également produit Killers of the Flower Moon, dont la première a eu lieu au Festival de Cannes cette année.

Auberge Resorts Collection, dont Dan Friedkin est le président, opère également dans toute l'Europe avec le Domaine des Étangs à Massignac en France, Grace Hôtel à Santorin en Grèce et le prochain Collegio alla Querce à Florence en Italie.