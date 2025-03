C’est gagné : Sophia Antipolis accueillera le congrès mondial des parcs technologiques

C'est gagné. C’est à Sophia Antipolis que se tiendra en septembre 2026 le prochain congrès de l’IASP (International Association Of Science Park), le réseau mondial des parcs scientifiques, des technopoles et des territoires d’innovations. Jean Leonetti, président de la CASA, l’a annoncé officiellement hier lors de la cérémonie de pose de la 1ère pierre du Pôle Innovation, rebaptisé Alpha Sophia Antipolis. La technopole, qui était l’un des trois finalistes pour l’organisation de cet événement, l’a emporté face à Dhahran (Arabie Saoudite) et Edmonton (Canada). Réunis à Nairobi (Kenya) en fin de semaine dernière, les membres de l’association ont choisi Sophia Antipolis. Une victoire de la technopole qui n'était pas acquise d'avance, le scrutin ayant été serré entre Sophia Antipolis et Dhahran. (Photo DR : Philippe Mariani, François Clergeot et Cécile Harlé, ont défendu avec succès à Nairobi la candidature de Sophia Antipolis).

Pour l'IASP, c'est en quelque sorte un retour aux origines, puisque Pierre Laffitte, le “père” de la technopole, avait été l’un des fondateurs de cette association en…1984. Il y a quarante ans. Si les liens avec l'association s'étaient distendus, la Fondation Sophia Antipolis a engagé depuis l’an dernier des actions de reconnexions à tous les grands parcs scientifiques mondiaux. Dans cet objectif, Philippe Mariani, directeur des relations internationales de la Fondation Sophia Antipolis, a porté un dossier de candidature au congrès mondial IASP. Un dossier que la Fondation est venue soutenir avec succès à Nairobi.

La première technopole d’Europe a mis en avant son écosystème unique. Il associe entrepreneurs, universitaires et chercheurs dans une démarche de “fertilisation croisée” autour de valeurs de “Tech for humanity” et "Tech for Good". C’est ce thème d’une technologie au service de l’humanité et du bien-être général qui sera au coeur du sommet 2026 qui réunira autour de la technopole azuréenne ceux qui, dans le monde, sont en charge de l’innovation. Entre 800 et 1.000 participants de plus de 80 pays sont attendus. L’occasion pour la communauté sophipolitaine et ses entreprises d’un tour d’horizon sur les grandes tendances technologiques et pour Sophia Antipolis de retrouver sa place dans le grand concert mondial de l’innovation.