Chaire ESS du Pays de Grasse : trois nouveaux partenaires de taille

Le premier forum de la Chaire "ESS et territoires d’innovation sociale", organisé le 12 novembre à Grasse Campus, a été marqué par l'arrivée de trois nouveaux partenaires : la Caisse des Dépôts, la Macif et l’URSCOP.

La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, Université Côte d’Azur et sa Fondation ont réuni le 12 novembre, à Grasse Campus, acteurs publics, associations, entreprises, chercheurs, étudiants et représentants de la société civile pour le premier forum de la Chaire "ESS et territoires d’innovation sociale". La journée a été marquée par l’arrivée de la Caisse des Dépôts comme grand mécène, à travers son Institut pour la recherche et la Banque des Territoires. La Macif et l’URSCOP PACA Corse rejoignent pour leur part la Chaire en tant que partenaires. Jean-Philippe Leyrat, directeur territorial de la Banque des Territoires dans les Alpes-Maritimes, souhaite ainsi "faire émerger des coopérations nouvelles entre acteurs académiques, économiques et associatifs". Pour Sophie Radisse, vice-présidente de l’URSCOP, ce partenariat permettra de "valoriser les expériences des entreprises coopératives".

Dirigée par Céline Bourbousson, la Chaire se veut une interface entre université, territoire et société. Elle s’appuie sur une démarche de recherche-action participative, qui associe directement les acteurs locaux aux travaux de recherche pour partir des réalités du terrain. Ses travaux s’articulent autour de trois axes : la coopération territoriale, les modèles socio-économiques des organisations de l’ESS et l’accompagnement entrepreneurial. Jérôme Viaud, président de la CAPG, y voit l’ambition de faire du Pays de Grasse "un espace d’expérimentation et de coopération pour répondre aux grandes transitions de notre époque". Le forum a permis d’identifier les enjeux prioritaires du territoire et de faire émerger les futurs projets de recherche et d’expérimentation.