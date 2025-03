Challenge InnovaTech à Sophia : un hackathon 100% féminin

Faire tomber les préjugés sur les métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes filles en mettant en valeur la dynamique collective et la créativité : c’est l’objectif du Challenge InnovaTech® qu’organise la Délégation Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, jeudi 15 février de 8h30 à 17h00 au Lycée Simone Veil de Valbonne. Un challenge qui rassemble des lycéennes, des étudiantes et les marraines de l’association dans 21 régions de France. (Photo DR).

En quelques mots, le Challenge InnovaTech® se présente comme un concours 100% féminin et intergénérationnel en faveur de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique. Il se déroule sur une journée. Créé en 2016 par l'association "Elles bougent" en partenariat avec la DGE, il a lieu en deux temps : une première journée régionale et la finale réunissant toutes les régions participantes le 15 mai à Paris.

La mission à remplir lors du challenge ? Durant une journée, il faut imaginer et concevoir un produit ou une solution innovante lié à l'industrie du futur (ville de demain, médecine du futur, énergie renouvelable, mobilité, écologie, ville durable, objet intelligent connecté, école de demain et sport thématique, nouvelle thématique en lien avec les JO 2024). En fin d'après-midi, chacune des participantes présente en équipe son projet, lors d’un pitch devant un jury composé d'experts du monde de l'industrie, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. C’est lui qui sélectionnera une équipe gagnante pour disputer la Grande Finale le 15 mai à Paris face aux projets lauréats de chaque région participante.

Le Programme

Le matin : 5 heures dédiées au travail d'équipe sur des sujets liés aux enjeux de demain

L'après-midi : pitchs questions/réponses pour convaincre le Jury : 10 min pour présenter son projet

Chaque équipe est composée de 2 lycéennes, 2 étudiantes et 2 marraines Elles bougent. Prérequis pour participer : esprit d'équipe, créativité, bienveillance et bonne humeur.

+ d'infos