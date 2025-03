Challenge Jeunes Pousses : 85 étudiants en course dans 18 projets innovants

C’est parti pour la 23ème édition du Challenge Jeunes Pousses de Telecom Valley. Le top départ de ce concours d'entrepreneuriat étudiant a été donné par Max Chazarra et Jean-François Carrasco mardi dans l’amphithéâtre d’Inria Sophia. Quelque 𝟖𝟓 𝐞́𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐬 représentant une 𝐝𝐨𝐮𝐳𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐝'𝐞́𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬, dont des doctorants, étaient présents pour cette soirée de lancement et de constitution des équipes. Une étape fondamentale.

Encouragés par Pass-Memo, les vainqueurs de la précédente édition, et par de nombreux professionnels volontaires pour les accompagner durant leur parcours, ils ont engagé 𝟏𝟖 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐧𝐭𝐬 pour 6 mois de concours. Nouvelle étape décisive aussi en mars prochain avec l’annonce des futurs lauréats. D'ici là, les équipes ont rendez-vous en novembre pour une session de coaching avec l’Incubateur Provence-Côte d'Azur, et une première séance de sélection (Quarts de finale) dès la fin du mois de novembre.

Ce lancement du Challenge Jeunes Pousses était couplé à la Nuit des Acteurs du Numérique Azuréen qui a donné l’occasion d’échanges sur l’impact de l’IA en entreprise. A travers différents ateliers interactifs, les participants ont échangé sur des thèmes tels que l'adaptation des compétences et les enjeux éthiques. La séance a démarré par un questionnement sur l’utilisation de l’IA dans l’entreprise, appuyé par le retour d’expérience de 2 entreprises de notre écosystème (CrossKnowledge et Atos). Les professionnels ont pu ensuite participer à plusieurs ateliers suivis d’une restitution collective. Le tout dans un même objectif : s'approprier l'intelligence artificielle et en tirer le meilleur parti pour leur quotidien professionnel.