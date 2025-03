Challenge Jeunes Pousses : et le vainqueur est Pass-Mémo

Il en restait quatre à l’issue des demi-finales du Challenge Jeunes Pousses fin janvier : Strive, Neo-GK, Hirondelle et Pass-Mémo. Après six mois de maturation, il n’en reste plus qu’un désormais : Pass-Mémo. C’est le vainqueur de la finale du grand concours d’entrepreneuriat étudiant qui s’est jouée mardi au Campus Les Lucioles de l’Université Côte d’Azur. Ce projet, lié à l‘innovation sociale, et l’équipe déjà structurée formée du trio Pierre Getti, Business developper chargé des relations commerciales, Pierre Canivet, Directeur financier, chargé des relations partenaires et Yu Song, Directrice technique et R&D, chargé du numérique et de l’IA, ont séduit le jury. (Photo DR : les finalistes et les membres du jury au Campus les Lucioles. Au premier rang : Pierre Canivet et Pierre Getti et derrière eux, Yu Song).

Le credo de pass-mémo ? Je passe mes mots en face-à-face pour éviter que tout s’efface. Plus précisément, la jeune pousse crée des “passeports de mémoire” et des “capsules de mémoire” personnalisés pour les personnes atteintes de maladies neuro-évolutives et les personnes âgées. Rédigés par un professionnel, après plusieurs entretiens, ces parcours de vie sont retracés dans un livre mémoire et restent ainsi accessibles dans le temps.

“Les personnes souffrant de maladies neuro-évolutives, leurs proches et les accompagnants, n’ont pas accès à des supports personnalisés relatifs à leurs souvenirs, pour mieux vivre avec la maladie”, explique pass-mémo. “Nous structurons notre projet sur la sauvegarde des mémoires, l’aide à la prévention et au ralentissement de l’évolution de la maladie et un accompagnement unique”.

Qualifié de support cognitif, le livre se présente à la fois comme un héritage mémoriel pour l’entourage et une aide pour l’accompagnement. A partir d’un QR code qui peut être scanné, les soignants disposent ainsi d’un mini CV de mémoire de la personne et peuvent mieux la connaitre (ses jeux cognitifs préférés, les meilleurs moments de sa vie…) pour mieux l’accompagner et atténuer les effets de la maladie.