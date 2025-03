Challenge Jeunes Pousses : place aux quatre finalistes

Ils étaient huit. Il n’en reste plus que quatre au terme de la demi-finale de la 23ème édition du Challenge Jeunes Pousses, qui s’est déroulée mardi dans l’amphi d’Inria Sophia. Quatre projets qui ont été sélectionnés pour accéder à la finale du concours le 19 mars prochain. Ce sont deux projets techniques de robotique à l’aspect très futuriste (Hirondelle et Neo-GK) et deux projets d’innovation sociale (Strive et Passe-Memo) qui ont convaincu le jury composé de professionnels de l’entrepreneuriat et de l’innovation. (Photo DR : les équipes finalistes en compagnie de Jean-François Carrasco -à gauche).

Au départ du concours, le 20 octobre dernier, ils étaient 50 étudiants issus de 7 écoles et formations différentes, répartis en 15 équipes-projets. Après plusieurs semaines de travail et des séances de coaching, huit équipes ont été retenues à l’issue des quarts-de-finale en novembre 2023. Accompagnées chacune par un coach bénévole, elles ont poursuivi leurs travaux pour concrétiser leur idée, tout en se préparant pour un premier grand oral décisif.

Orchestrées par Jean-François Carrasco (Free Pro), Max Chazarra (Atos et ancien participant du concours) et Chloé Dhaussy (Telecom Valley) les demi-finales se sont déroulées devant 75 professionnels, curieux de découvrir les dernières innovations de la nouvelle vague azuréenne. Les finalistes disposent désormais d’une enveloppe de 900 € leur permettant poursuivre le développement de leur projet à commencer par le dépôt de marque. Ils bénéficient également de la continuité de leur accompagnement par leur coach individuel et de l’accès à SoFAB (FabLab de Telecom Valley à Sophia Antipolis) pour peaufiner leur prototype.