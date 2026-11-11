La Chambre de Commerce de Monaco à Shenzhen, "en immersion dans la ville du futur"

En mission dans le delta de la rivière des Perles du 3 au 10 novembre, 25 dirigeants monégasques ont découvert la capitale technologique chinoise, guidés par Monaco Telecom jusque dans les laboratoires de Huawei. Ebahissement général.

Étape phare de la tournée commerciale menée par la Chambre de Commerce de Monaco dans le delta de la rivière des Perles, qui l’a aussi conduite à Hong Kong et Macao, la visite de Shenzhen a frappé les 25 dirigeants de 17 entreprises monégasques qui composaient la délégation. Créée dans les années 1980 par la volonté de Deng Xiaoping pour servir de laboratoire à la modernisation technologique de la Chine, la ville compte aujourd’hui quelque 20 millions d’habitants. Elle a d’abord surpris les visiteurs par sa qualité de vie : grâce à une immense majorité de véhicules électriques, la métropole reste silencieuse et peu polluée, même aux heures de pointe. (Photo DR : la délégation monégasque lors d'une visite d'entreprise à Shenzhen).

Pour en comprendre les ressorts, la délégation a bénéficié d’une porte d’entrée privilégiée. Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom, dont le coactionnaire Xavier Niel entretient des liens étroits avec Huawei, lui a ouvert les portes du géant chinois. Leader mondial des infrastructures de télécommunications et numéro un des smartphones en Chine, Huawei emploie 215 000 personnes, dont 114 000 en recherche et développement, soit près de 54 % de ses effectifs.

Le groupe a présenté aux entrepreneurs monégasques ses travaux sur la "smart city" et les applications de l’intelligence artificielle dans la banque, l’hôtellerie, l’événementiel, le commerce, la logistique, les transports et l’énergie renouvelable. La santé a particulièrement retenu l’attention, avec une base de données lancée à partir d’un hôpital de Shanghai et désormais étendue à d’autres établissements chinois, dont l’analyse des cas pourrait transformer la pratique médicale.

La délégation a conclu son séjour par la visite d’un laboratoire de robotique humanoïde, présenté par la Chambre comme le plus avancé au monde, où se côtoient des robots aux mouvements d’une fluidité saisissante et des répliques humaines dignes de la science-fiction. Les chefs d’entreprise sont repartis avec une question : ces innovations arriveront-elles un jour, et à quel rythme, en Principauté ?