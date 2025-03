Championnat du monde VinFast IRONMAN à Nice : l’ultra triathlon au féminin

Une première historique à Nice : la ville accueillera le 22 septembre prochain le Championnat du monde VinFast IRONMAN 2024, une compétition exclusivement féminine qui rassemblera sur une journée intense les meilleures triathlètes du monde. Ce championnat est l’ultime compétition internationale pour les athlètes professionnelles et amatrices qui se sont qualifiées tout au long de l’année. Comme pour tout triathlon, trois disciplines s’enchaînent sans interruption : 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et pour finir, un marathon de 42,195 km. Ce défi ultime couronnera les 3 meilleures triathlètes professionnelles et de chaque catégorie d’âge d’amatrices. (Photo DR : la Britannique Lucy Charles Barclay, franchit la ligne en vainqueur le 16 juin dernier à Nice lors de l'IronMan France).

Des courses distinctes pour les hommes et les femmes

L'année dernière a marqué une évolution significative dans le monde du triathlon avec l'introduction de courses distinctes pour les hommes et les femmes au Championnat du monde IRONMAN®. Après Kona à Hawaï l’an dernier, les femmes s'affronteront à Nice le 22 septembre pour la deuxième année consécutive, tandis que les hommes qui s'étaient mesurés à Nice l'an dernier, se retrouveront à Kailua-Kona, à Hawaï, le 12 octobre. Cette double course permet de célébrer l'endurance et la détermination des athlètes des deux sexes dans des environnements spectaculaires et uniques.

Une course centrée autour de la Prom'

A Nice, la course sera centrée autour de la célèbre "Promenade des Anglais", lieu iconique qui a vu triompher l'élite du triathlon, de Paula Newby-Fraser à Mark Allen. C'est en ce lieu emblématique que les spectateurs se rassembleront pour regarder les athlètes plonger dans la Méditerranée depuis la "Plage des Ponchettes" au petit matin puis, quelques heures plus tard, franchir la ligne d'arrivée.

Après une nage dans les eaux niçoises, les athlètes enfourcheront leurs vélos sur la Promenade des Anglais pour s'engager sur l'un des parcours les plus emblématiques du triathlon. Technique et difficile, mais d'une beauté gratifiante, il offrira aux athlètes d’admirer les villages de Vence, Gourdon et Andon dans sa phase ascendante, avant de dévaler la "Route de Thorenc" et de passer par les "Clues de Gréolières" lors d’une descente célèbre pour ses paysages époustouflants.

Après l’épreuve de vélo, place à un marathon pour clôturer l’épreuve. Le parcours plat, composé d’une boucle effectuée à quatre reprises, emmènera les coureurs le long de la Promenade des Anglais. Entre la mer Méditerranée et ses fameuses Chaises Bleues d'un côté, et les hôtels de luxe et autres casinos de l'autre, les athlètes seront encouragés par la foule rassemblée à de nombreux points de rencontre.

Marjolaine Pierré, une Niçoise en première ligne

La championne du monde en titre Lucy Charles-Barclay, reconnue pour ses performances exceptionnelles sur la scène internationale, prendra le départ de la course pour défendre son titre remporté à Kona, Hawaï en 2023. D'autres athlètes professionnelles françaises se sont qualifiées et devraient être présentes sur la ligne de départ, notamment Jeanne Collonge et Julie Iemmolo.

A noter également la participation de Marjolaine Pierré, une Niçoise en première ligne après s’être qualifiée en 2023 sur l’Ironman 140.6 de Cascais au Portugal.,Une cinquantaine d’amatrices françaises sont également attendues.