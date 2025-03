Champions de la croissance 2024 : Courtin Promotion sur le podium

Il avait fait l’an dernier une entrée fracassante dans le classement des Champions de la croissance des Echos en surgissant en seconde position avec une croissance de 7.067 % de 2018 à 2021, ce qui donnait une moyenne annuelle ahurissante de 315 % ! Le Groupe Courtin à Sophia Antipolis poursuit sur cette lancée exceptionnelle avec une troisième position dans le classement des 500 entreprises françaises de plus forte croissance que vient de publier le quotidien Les Echos avec Statista. Dans ce grand tableau des champions de la croissance figurent également neuf autres d’entreprises azuréennes dont une nouvelle venue : Insight SiP (microélectronique) à Sophia Antipolis, classée en 101ème position. (Photo DR : le programme Oxygen en cours à Sophia Antipolis de Courtin Promotion sur l'ancien site d'Integra).

Courtin Promotion : de 1.323.172 € en 2019 à 47.488.703 € en 2022

Courtin Promotion, dans un post sur LinkedIn (le groupe adore communiquer sur ce réseau social), se réjouit à juste titre de son classement . “Il y a plus de 4 millions d’entreprises en France et pour la deuxième année consécutive, nous figurons dans le Top 10 des Champions de la croissance, au 3ème rang tous secteurs confondus (et 1er en immobilier en France !)” note-t-il. Présenté par Les Echos, comme “le leader dans la réhabilitation de façon écoresponsable en immobilier de bureaux”, le groupe a réalisé une croissance de son Chiffre d'Affaires de +3.489% sur trois ans, passant de 1.323.172 € en 2019 à 47.488.703 € en 2022, soit une croissance annuelle moyenne de 229%. Chapeau !

Il a aussi créé plus de 50 emplois sur la période, passant de 10 à 60 collaborateurs. Cerise sur le gâteau, il annonce la création de 50 emplois supplémentaires en 2024. Et ce n’est pas fini ! ajoute-t-il. “Car nous avons encore du travail dans la réhabilitation des immeubles obsolètes et énergivores en France et notamment dans la technopole de Sophia Antipolis, tels que CorNatura (10.400m²) et Oxygen (20.500m²), dont les chantiers sont en cours !” Une croissance insolente d’autant plus significative que le secteur immobilier connaît une crise sans précédent.

Insight SiP à Sophia, nouveau champion de la croissance

Une dizaine d’autres entreprises azuréennes sont aussi listées dans ce classement 2024 des 500 champions français de la croissance. En seconde position pour la Côte et en 101ème pour la France, se place un nouveau venu : Insight SiP. Experte en miniaturisation de circuits rf, en system-in-package et en antenna-in-package, cette fabless sophipolitaine a réalisé un chiffre d'affaires de 7 M€ en 2022 contre 2,22 M€ en 2019, soit une augmentation de 208,66% sur les 3 ans, avec une moyenne annuelle de 45,6%. La société qui compte 11 collaborateurs prévoit 2 recrutements en 2024.

Les autres champions azuréens au Palmarès des Echos

A noter dans le classement de cette année pas mal de changements avec de nouveaux entrants et d'autres qui n'y figurent plus. Voici les classés du palmarès 2024.