Changement de pilote à l’OGC Nice : un duo d’anciens présidents en commando

Incroyable série de défaites, désamour des supporters : la crise que connaît l’OGC Nice depuis quelques semaines appelait des réponses. Elles sont venues aujourd’hui avec un tournant majeur dans la gouvernance : l’annonce du départ du président Fabrice Bocquet, l'ex directeur général qui assurait cette fonction depuis le 20 août 2025, et son remplacement par un duo de choc d’anciens présidents. Jean-Pierre Rivère, qui a déjà présidé le club par deux fois du 11 juillet 2011 au 11 janvier 2019 puis du 29 août 2019 au 20 août 2025, reprend la présidence tandis que Maurice Cohen, président de juillet 2002 à septembre 2009, assure à ses côtés la vice-présidence. (Photo DR : Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen).

Dans un communiqué, le club parle d'une séparation “d’un commun accord“ et d’une décision “responsable” visant à ouvrir un “nouveau cycle” pour remettre le club sur une trajectoire conforme à ses ambitions. Alors que Fabrice Bocquet était directeur général, l’OGC Nice avait pourtant enregistré deux belles saisons sportives (5e en 2023-2024, 4e en 2024-2025) et renforcé sa structuration interne, notamment sur les plans financiers et organisationnels. Mais pour cette saison rien ne va plus avec une série noire de défaites et la fracture avec les supporters.

Pour assurer la continuité, le Gym a choisi le retour de deux figures historiques profondément attachées au club. Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen, qui cumulent 22 années d’expérience à la tête de l’OGC Nice, ont déclaré revenir en “commando” pour une mission prioritaire : sauver la saison et ramener l’unité autour du projet niçois. Conscient de la situation critique du club, actuellement 13e de Ligue 1 et en échec sur la scène européenne, INEOS, resté très silencieux jusqu'à présent, a validé ce choix afin de poser les bases d’un rebond collectif.

Lors de la présentation du changement de gouvernance, Jean-Pierre Rivère a insisté sur l’urgence de la situation et sur la nécessité de rassembler toutes les forces vives autour d’un objectif impérieux : le maintien. Revenu bénévolement, il a souligné l’importance de retrouver “une âme niçoise” et de retisser le lien avec les supporters, fortement ébranlé ces dernières semaines. Maurice Cohen, lui aussi animé par sa longue histoire avec le Gym, a rappelé l’importance de la solidarité et de l’engagement collectif pour restaurer l’esprit qui avait déjà permis au club de surmonter des crises par le passé.

Les deux dirigeants ont également renouvelé leur confiance totale envers le directeur sportif Florian Maurice et l’entraîneur Franck Haise, considérés comme des “forces” indispensables pour conduire le mercato et reconstruire une dynamique positive. Ils appellent à dépasser les critiques et à unir toutes les volontés autour du club, dans un moment où chaque soutien compte. Reste désormais à transformer cette impulsion en résultats concrets pour que le Gym retrouve stabilité, ambition, ferveur… et assure son maintien en Ligue1.