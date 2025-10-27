Châteauneuf-Grasse : le centre pour migrants va fermer

À Châteauneuf-Grasse, le soulagement dans cette commune de 3.700 habitants : la mairie va racheter d’ici la fin de l’année les murs du centre d’accueil pour migrants, théâtre de multiples nuisances selon les riverains. Le maire Emmanuel Delmotte a confirmé vouloir “engager un nouveau projet sur le site” afin de clore un chapitre conflictuel. Depuis trois ans, les habitants dénoncent des troubles à répétition — incivilités, nuisances sonores, altercations. Signée par plus de 3 000 personnes, une pétition avait réclamé la fermeture du centre. Deux perquisitions récentes, ayant conduit à la saisie de stupéfiants, d’un taser et de liquidités, ont renforcé la décision municipale. La fermeture prochaine mettra fin à une cohabitation devenue de plus en plus difficile.