Cheffe du Negresco, Virginie Basselot reçoit le Gault & Millau d'Or PACA

Le prestigieux Gault & Millau d'Or pour la région PACA a été attribué cette année à Virginie Basselot, cheffe exécutive de l’hôtel Le Negresco. Cette distinction lui a été remise aujourd’hui lundi au Palais de la Bourse à Marseille, par Marc Esquerré, Directeur des enquêtes de Gault & Millau, lors d'une cérémonie dédiée. (Photo DR : Virginie Basselot -1er rang, deuxième à gauche, et sa brigade du Negresco).

Son parcours a été présenté comme un sans-faute. Depuis son arrivée au Negresco en 2018, en tant que cheffe exécutive, Virginie Basselot a su faire briller de son nom, une cuisine pleine d’audace sans dénaturer le mythe. “Dans l’assiette, c’est un subtil mariage entre produits d’exception et sélection méticuleuse des producteurs et artisans de la région niçoise”, est-il relevé. Ce n'est pas la première distinction qu'elle obtient. La cheffe deauvillaise a déjà été reconnue MOF en 2015, tandis que Gault & Millau l’a reconnue Cuisinière de l'année en 2018 et lauréate du prix de la technique d'excellence en 2021.

Pour rappel, le Trophée Gault & Millau d'Or représente la plus haute distinction régionale, attribuée au chef qui se distingue par sa maîtrise. Il souligne l'engagement, le talent et l'innovation dans le domaine culinaire, faisant ainsi de son récipiendaire un modèle de savoir-faire et de passion. En distinguant les établissements et les talents qui font preuve d'excellence, ce prix joue un rôle crucial dans la mise en lumière des meilleurs acteurs du secteur.