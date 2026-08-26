C’est le portrait économique du département actualisé que vient de dessiner la CCI Nice Côte d’Azur. Avec 157 740 établissements actifs, 81 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une hausse de 9,3% des créations d'entreprises, les Alpes-Maritimes ont confirmé leur dynamisme en 2025.

La CCI Nice Côte d'Azur vient de publier son portrait économique annuel du département, référence pour les décideurs et entrepreneurs du territoire. Les Alpes-Maritimes comptent 157 740 établissements économiquement actifs, dont 101 931 inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, générant un chiffre d'affaires hors taxes de 81 milliards d'euros et 334 776 emplois. Réparti en 163 communes et 7 EPCI, le département confirme son attractivité entrepreneuriale avec 29 723 créations d'entreprises enregistrées en 2025, soit une progression de 9,3% par rapport à 2024. (Photo DR).

L'économie azuréenne, rappelle la CCI, reste très largement tertiarisée : les services concentrent 63% des établissements (63 891) et 60% des emplois (201 478), loin devant le commerce (21% des établissements, 21% des emplois), la construction (10% des établissements, 9% des emplois) et l'industrie (6% des établissements, mais 10% des emplois). Le tissu économique local demeure par ailleurs dominé par les très petites structures, puisque 95,2% des établissements comptent moins de 10 emplois, contre seulement 0,1% employant entre 250 et 4 999 personnes.

Dans le détail, les activités spécialisées, scientifiques et techniques arrivent en tête du secteur des services avec 11 773 établissements et 25 776 emplois, devant l'immobilier et l'hébergement-restauration, ce dernier secteur employant à lui seul 38 181 personnes. Le commerce de détail domine largement son secteur avec 14 169 établissements et 46 178 emplois, tandis que les travaux de construction spécialisés constituent l'essentiel du BTP local. Côté industrie, les industries alimentaires se distinguent avec 1 130 établissements et 4 647 emplois, suivies par la production et distribution d'électricité, de gaz et d'air conditionné.