Choiseul 100 Région Sud 2025 : découvrez les quadras azuréens du classement

Qui sont dans les Alpes-Maritimes les dirigeants d’entreprises de demain ? Ceux qui aujourd’hui n’ont pas encore atteint la quarantaine, mais se sont déjà mis en valeur dans la création, la reprise d’une entreprise familiale ou le développement d’une société ? Publié chaque année, le classement Choiseul Sud met en lumière cette nouvelle génération d’entrepreneurs. L’édition 2025 de ce classement vient justement de sortir et donne les noms des cent jeunes entrepreneurs qui promettent dans la Région Sud. Parmi eux, plus d’une vingtaine sont dans les Alpes-Maritimes.

Dans cette nouvelle fournée, on retrouvera des femmes et des hommes qui figuraient déjà dans la liste les années précédentes. Mais aussi des noms nouveaux. Dans les Alpes-Maritimes, il est possible de noter la présence de plus en plus marquée de créateurs de startups technologiques comme Justine Lipuma (Mycophyto), Cindy Spaziani (MyCoach Pro), Chloé Lepeltier-Letitre (Connectica Sécurité), Gaël Lededantec (Akidaia), Jean-Charles Chemin (Legapass), Manuel Pariente (Pulse audition) ou encore Blanche Duncombe (La Pousseraie). La nouvelle économie qui pousse.

Les quadras azuréens du Choiseul 100 Région Sud

2 - Morgane Chavanier (38 ans) - Directrice générale adjointe, Mutuelles du Soleil

6 - Pierre Ippolito (36 ans) - Directeur général, Groupe Ippolito

9 - Justine Lipuma (36 ans)- Co-fondatrice & Présidente-directrice générale, Mycophyto

12 - Anthony Borré (39 ans) - Vice-président, Métropole Nice Côte d'Azur

15 - Fabien Giausseran (35 ans)- Directeur général, Villa Blu by Robertet

18 - Marie De Boutiny (40 ans)- Directrice générale, Jean Niel

19 - Laurent Deveau (39 ans) - Président-directeur général, Groupe DEVEAU

29 - Jean-Sébastien Martinez (38 ans) - Directeur général, Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur

39 - Louis Bonifassi (40 ans) - Co-dirigeant, Maison Bonifassi

40 - Cindy Spaziani - Directrice générale, MyCoach Pro

41 - Chloé Lepeltier-Letitre (39 ans) - Fondatrice & Directrice générale, Connectica Sécurité

48 - Alban Grolleau (37 ans)- Gérant, Aktisea

57 - Adrien Sfecci (39 ans)- Président du groupe, Orsteel

67 - Gaël Lededantec (39 ans)- Président & Directeur général, Akidaia

79 - José Ammendola (36 ans) - Directeur général, SICTIAM

85 - Jean-Charles Chemin (38 ans) - Président, Legapass

87 - Vincent Le Guélaff (38 ans)- Directeur, Maison Options

88 - Manuel Pariente (31 ans) - Co-fondateur & Président Pulse Audition

91 - Clara Baglione (33 anss) - Co-fondatrice & Présidente-directrice générale, Ici les Artisans

92 - Lucile Bufarull (36 ans) - Gérante, Pôle Domicile

94 - Camille Frasca (32 ans) - Directrice des Musées et responsable des affaires culturelles, La Citadelle Villefranche-sur-mer

96 - Blanche Duncombe (33 ans)- Co-fondatrice, La Pousseraie

100 - Doriane Mollaret (33 ans) - Co-fondatrice & Membre du Conseil de Surveillance, Bitsa