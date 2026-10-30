Choiseul Sud 2026 : les Alpes-Maritimes trustent le podium avec 38 jeunes leaders

Le palmarès de l’Institut Choiseul, qui distingue les 100 dirigeants de 40 ans et moins appelés à compter dans l’économie de la Région Sud, fait la part belle à la Côte d’Azur. Morgane Chavanier, directrice générale des Mutuelles du Soleil, prend la première place, devant Pierre Ippolito et Justine Lipuma. Trois visages azuréens sur le podium.

Pour sa septième édition, publiée au début de cette semaine, le palmarès Choiseul Sud consacre un podium 100 % azuréen. Morgane Chavanier, directrice générale des Mutuelles du Soleil, s’impose en tête, suivie de Pierre Ippolito, président du Groupe Ippolito et adjoint à l’économie de la Ville et de la Métropole de Nice, et de Justine Lipuma, cofondatrice et PDG de Mycophyto, la start-up des champignons mycorhiziens. Au total, 38 des 100 lauréats opèrent dans les Alpes-Maritimes, qui se placent derrière les Bouches-du-Rhône (47 lauréats) mais loin devant le Var (6), le Vaucluse (3), les Hautes-Alpes (3) et les Alpes-de-Haute-Provence (1), deux conseillers de la Région Sud complétant le classement. Signe d’un écosystème qui se renouvelle, 24 des 38 Azuréens font leur entrée dans le palmarès cette année. (Photo DR).

Réalisé en toute indépendance par l’Institut Choiseul, présidé par Pascal Lorot, le classement retient des profils sur leurs accomplissements, leur position et leur potentiel. Il dessine, selon La Tribune, partenaire média de l’opération, le portrait d’une économie régionale diversifiée et résiliente, où l’industrie de Marseille-Fos-Berre s’est muée en vitrine de la décarbonation, où les entreprises familiales ont su passer le relais de génération en génération, et où les jeunes pousses se sont structurées. Les femmes représentent 37 % des lauréats et occupent quatre des dix premières places.

La sélection azuréenne illustre bien cette diversité. On y trouve l’industrie et le BTP, avec Europliage, le Groupe Renaudi, représenté par la sœur et le frère Clémence et Anthony Renaudi, ou Diffazur Piscines ; la parfumerie, de Galimard à Villa Blu, l’incubateur de Robertet, en passant par la start-up Perfumist ; les grands groupes technologiques implantés sur la Côte d’Azur comme Amadeus, EssilorLuxottica ou GN Hearing ; et une large cohorte de jeunes pousses, de Legapass à DataGreen en passant par Plenesys, Shadow Santé ou Naval Transition. Les institutions sont aussi présentes, avec le Département des Alpes-Maritimes, Université Côte d’Azur, dont le professeur d’économie Maxime Menuet a été nommé pour le prix du Meilleur jeune économiste, et le campus de Sciences Po à Menton.

Les 38 lauréats des Alpes-Maritimes et leur rang :

1. Morgane Chavanier (39 ans), directrice générale, Mutuelles du Soleil

2. Pierre Ippolito (37 ans), président, Groupe Ippolito

3. Justine Lipuma (38 ans), cofondatrice et PDG, Mycophyto

15. José Ammendola (37 ans), directeur général des services et directeur de cabinet, Département des Alpes-Maritimes

20. Jean-Charles Chemin (39 ans), président, Legapass

24. Clémence Renaudi (31 ans), directrice administrative et financière, Groupe Renaudi

25. Maxime Menuet (34 ans), professeur d'université en économie, Université Côte d'Azur

26. Stanislas Lepeltier (34 ans), PDG, Europliage

34. Mathieu Garotta (38 ans), directeur général, Riviera Réalisation

36. Guillaume Fornas (35 ans), président, Citycare

40. Youssef Halaoua (37 ans), directeur du campus de Menton, Sciences Po

45. Ambre Saurat (36 ans), PDG, Smart & Connective

48. Benjamin Seror (38 ans), directeur de cabinet d'Université Côte d'Azur et directeur général de sa Fondation

58. Alexis Patissier (32 ans), cofondateur et PDG, Shadow Santé

59. Benoît Martin (38 ans), cofondateur et vice-président exécutif Venture et Acquisitions, Greenbull Group

60. Alice Seror (38 ans), directrice marketing, Virbac

61. Stéphane Roux (36 ans), PDG, Galimard

62. Laurent Lachkar (35 ans), cogérant, BEA Groupe Laurent Lachkar

63. Florence Bouzin (37 ans), head of product marketing, Unified Operations, Amadeus

68. Paul-Emmanuel Guinard (34 ans), cofondateur et directeur général, NOLT

70. Mathieu Merian (25 ans), fondateur et PDG, Somanity

71. Anthony Renaudi (28 ans), directeur général, Groupe Renaudi

72. Sébastien Tomi (36 ans), cofondateur et PDG, MySunbed

76. Bastien Vergoni (35 ans), fondateur et directeur général, Play Azur

80. Elliott Betito (33 ans), operating partner, Villa Blu (Robertet)

84. Audrey Bereder (34 ans), directrice des achats, Hôtel du Cap-Eden-Roc

87. Blanche Duncombe (35 ans), cofondatrice et PDG, La Pousseraie

88. Lucile Bufarull (38 ans), présidente, Groupe Homnis – Pôle Domicile / Ad'Vitae

89. Camille Frasca (34 ans), directrice des musées et responsable des affaires culturelles, La Citadelle de Villefranche-sur-Mer

91. Melpomeni Dimopoulou (33 ans), fondatrice et PDG, Pearcode

92. Romain Krafft (33 ans), cofondateur et directeur général, Perfumist

93. Adrien Saget (35 ans), directeur général adjoint, Diffazur Piscines

94. Billy Devauchelle (30 ans), fondateur, ingénieur et architecte naval, Naval Transition

95. Sabri Takali (38 ans), cofondateur et PDG, Plenesys

97. Brice Farrugia (38 ans), directeur des alliances stratégiques et du développement, GN Hearing France

98. Edouard Bonnafous (28 ans), dirigeant, Europea

99. Manuel Pariente (32 ans), AI R&D manager, SmartEyewearLab, EssilorLuxottica

100. Julien Choukroun (27 ans), cofondateur et responsable R&D et IA, DataGreen