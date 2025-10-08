Christian Estrosi appelle à la démission du président Emmanuel Macron

Réplique à Nice du séisme politique provoqué par la démission du nouveau et éphémère Premier ministre Sébastien Lecornu. Dans la foulée d’Edouard Philippe, président d’Horizons, Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président d’Horizons, a publiquement appelé à la démission du président Emmanuel Macron. Il l’a exprimé dans un entretien, puis sur son compte X (ex-Twitter), et à travers plusieurs interviews, estimant que “la démission du Président serait la seule manière de sortir de la crise politique” et préconisant “l’organisation d’une élection présidentielle anticipée”.

Christian Estrosi – autrefois soutien d’Emmanuel Macron – reproche au président son incapacité à constituer une majorité parlementaire et juge qu’une dissolution de l’Assemblée n’apporterait pas de solution durable. Il s’aligne ainsi sur la ligne d’Édouard Philippe, en plaidant pour un renouvellement du leadership à la tête de l’État. Cette prise de position, inédite pour un allié historique de la macronie, marque une rupture politique très remarquée et accentue la crise institutionnelle actuelle.

Sa déclaration a par ailleurs suscité de nombreux débats politiques et des réactions tranchées au sein du camp présidentiel comme de l’opposition.