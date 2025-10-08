Fermer le menu
Flash
Flash :

8 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Christian Estrosi appelle à la démission du président Emmanuel Macron

Autrefois soutien d’Emmanuel Macron, Christian Estrosi maire de Nice et vice-président d’Horizons, suit la position d'Edouard Philippe et préconise l’organisation d’une élection présidentielle anticipée”, estimant que “la démission du Président serait la seule manière de sortir de la crise politique”.

Réplique à Nice du séisme politique provoqué par la démission du nouveau et éphémère Premier ministre Sébastien Lecornu. Dans la foulée d’Edouard Philippe, président d’Horizons, Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président d’Horizons, a publiquement appelé à la démission du président Emmanuel Macron. Il l’a exprimé dans un entretien, puis sur son compte X (ex-Twitter), et à travers plusieurs interviews, estimant que “la démission du Président serait la seule manière de sortir de la crise politique” et préconisant “l’organisation d’une élection présidentielle anticipée”.

Christian Estrosi – autrefois soutien d’Emmanuel Macron – reproche au président son incapacité à constituer une majorité parlementaire et juge qu’une dissolution de l’Assemblée n’apporterait pas de solution durable. Il s’aligne ainsi sur la ligne d’Édouard Philippe, en plaidant pour un renouvellement du leadership à la tête de l’État. Cette prise de position, inédite pour un allié historique de la macronie, marque une rupture politique très remarquée et accentue la crise institutionnelle actuelle.

Sa déclaration a par ailleurs suscité de nombreux débats politiques et des réactions tranchées au sein du camp présidentiel comme de l’opposition.

 

