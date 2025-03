Christian Estrosi au sommet mondial One Planet-Polar Summit à Paris

Président de la Métropole, Christian Estrosi participera aujourd’hui et demain, les 9 et 10 novembre, au sommet mondial One Planet-Polar Summit sur la protection des mondes glaciaires qui s’est ouvert hier à Paris. Ce sommet, coprésidé par le président de la République, Emmanuel Macron et le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, réunit des dizaines de chefs d’Etat, de gouvernement et de ministres de l’Environnement, ainsi que des scientifiques de renommée internationale autour de la question de la cryosphère. Il devrait déboucher sur "l’Appel de Paris pour les glaciers et les pôles". Un sommet qui a lieu en marge de la COP 28 de Dubaï (du 30 novembre au 23 décembre).

Alors que Nice organisera en juin 2025 la 3e Conférence des Nations-Unies sur l’Océan (UNOC), l’intervention de Christian Estrosi se place dans le cadre de la mission sur l’élévation du niveau de la mer et l’adaptation des villes littorales et régions côtières, Ocean Rise & Resilience Coalition, qui lui a été confiée par le président de la République. L’objectif de cette coalition est de réunir des collectivités littorales hébergeant plus d’un milliard de personnes sur tous les continents menacés par la montée des eaux, et de structurer leur action autour de 3 thèmes : la coopération scientifique et la prévention des catastrophes naturelles ; la coopération décentralisée entre collectivités ; la mobilisation de financements multilatéraux et privés pour réaliser les actions nécessaires face à ce défi.