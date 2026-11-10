Christian Estrosi et David Lisnard fidèles au rendez-vous du Marathon Nice-Cannes

En habitués de l’épreuve, Christian Estrosi et David Lisnard n'ont pas manqué ce dernier dimanche le Marathon des Alpes-Maritimes. L’ancien maire de Nice, qui a perdu la mairie au profit d’Éric Ciotti en mars dernier, a choisi les 20 kilomètres reliant la Promenade des Anglais à Villeneuve-Loubet, bouclés en 1h59'50". "Depuis 2008, où j’ai lancé la première édition, je n’en ai manqué aucun", a rappelé le Niçois de 71 ans, à l’origine de la création de l’épreuve.

Marathonien régulier, David Lisnard a dû revoir ses ambitions cette année. Le maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie et candidat à l’élection présidentielle, a participé au marathon en duo, soit 21,1 km. "N’ayant pas pu faire une seule séance de ma préparation habituelle, c’est en effet en duo que je participerai au marathon Nice-Cannes", a-t-il expliqué. Malgré ce manque d’entraînement, le Cannois de 57 ans a signé un chrono de 1h44'11", soit une allure de 4'56" au kilomètre. Une bonne forme qui devrait le servir dans le marathon de la présidentielle qu'il a engagé.