Christian Estrosi-Hugues Moutouh : le clash de l’été sous fond de narcotrafic

C’est l”un des grands clash qui ont marqué cet été 2024. Celui qui a éclaté au grand jour entre le président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Christian Estrosi, et le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutouh. Si le rapport entre le représentant de la Métropole et celui de l’Etat n’était pas déjà au beau fixe (Hugues Moutouh, qui a pris ses fonctions dans les A-M il y a près d’un an, est politiquement estimé trop proche d’Eric Ciotti), l’épouvantable drame du quartier des Moulins, qui a coûté la vie à 7 personnes le 18 juillet dernier, a mis le feu aux poudres.

Christian Estrosi a sonné la charge en demandant d’abord la démission du préfet, jugé inopérant face à la montée des trafics de drogue. Puis, faute d’avoir obtenu satisfaction, il a réclamé la nomination d’un préfet spécialisé dans la lutte contre les narcotrafics. Des attaques verbales sans aménité côté Métropole. "Moi les deux claques et au lit, je les attends toujours" a lancé Christian Estrosi dans une interview à Nice-Matin, faisant référence à la phrase choc prononcée par le préfet lors des émeutes urbaines de l'an dernier. Et d'accuser celui qui se présente comme le "préfet bulldozer" de ne pas assurer sa mission de protection de la population. Si Hugues Moutouh, de son côté, n’a pas cherché à envenimer le débat, répondant par un "Keep Calm and Carry On", la tension n’est pas retombée. Elle devrait marquer la rentrée politique locale.