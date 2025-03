Christian Estrosi revient sur X …pour tacler Eric Ciotti

Il ne faut jamais dire jamais. C'est bien connu. Et surtout en politique. Pour l'anecdote, Christian Estrosi qui avait quitté brutalement X en décembre afin de stigmatisé une absence de déontologie sur le réseau social repris par Elon Musk, y est revenu hier pour fustiger le ralliement au RN d'Eric Ciotti, son plus que jamais meilleur ennemi. Le maire de Nice avait pourtant bien enfoncé le clou à l'époque. En optant pour Threads, le rival d'X de Facebook, il notait qu "il y aura ceux qui seront restés sur X et ceux qui seront partis. Ceux qui ont une morale et ceux qui n'en ont pas".

Et il avait bien ajouté solennellement qu'il "n'y reviendrait jamais, sauf si la déontologie réapparaît." Bon, il n'y a pas eu d'annonce majeure en ce sens sur X, mais il est toujours possible d'estimer que la déontologie s'y est améliorée. Mais c'est surtout l'incendie ouvert par Eric Ciotti qui a justifié ce retour à un porte-voix plus XXL, nettement plus puissant. Car, comme le note Nice-Matin, la dynamique sur Threads, n'a pas pris (8.000 followers à peine) alors que le maire de Nice en avait 200.000 sur X. Alors dans ce grand moment de clarification que l'on vit aujourd'hui, retour sur X.