Christian Estrosi salue la nomination de Gabriel Attal à Matignon

C'est bien Gabriel Attal, dont le nom avait largement circulé, qui succèdera à Elisabeth Borne comme Premier ministre et qui est chargé par le président de la République Emmanuel Macron de former un nouveau gouvernement. A 34 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de la Vème République, devant Laurent Fabius, nommé en 1984 à Matignon à l'age de 39 ans. Une nomination qui a été saluée immédiatement par Christian Estrosi, le président de la Métropole NCA qui a apprécié, en tant que ministre de l'Education nationale, son action contre les atteintes à la laïcité, le harcèlement scolaire et la baisse du niveau des élèves. Et de conclure "je serai, en tant que Maire de Nice et Vice-président d’Horizons le parti d’Edouard Philippe, à ses côtés pour continuer à réformer la France, protéger nos concitoyens et assumer des compétences supplémentaires partout où cela sera nécessaire et utile pour nos compatriotes."