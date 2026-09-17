A la suite d'un signalement du nouveau maire de Nice, Éric Ciotti, sur l'absence de justificatifs pour une partie des notes de frais personnelles, le parquet a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics contre son prédécesseur Christian Estrosi.

Le parquet de Nice a ouvert fin août une enquête pour détournement de fonds publics contre l'ancien maire Christian Estrosi, à la suite d'un signalement transmis fin juillet par son successeur Éric Ciotti : c'est ce qu'a confirmé hier, mercredi 16 septembre, le procureur de la République Damien Martinelli. Le dossier porte sur l'absence de justificatifs pour une partie des frais de représentation remboursés à l'ancien édile, pour laquelle l'association Transparence citoyenne avait déjà porté plainte après avoir identifié plus de 312 000 euros remboursés sans justificatif entre 2016 et 2025. L'avocat de Christian Estrosi, Me Matthieu Avril, dénonce de son côté “un contexte d'acharnement” et rappelle que son client aurait “régulièrement reversé à la métropole la part non utilisée” de son enveloppe.

Cette nouvelle enquête s'ajoute à plusieurs autres procédures en cours dans lesquelles Christian Estrosi n'a toutefois pas été mis en examen, dont son statut de témoin assisté dans l'enquête sur la sécurisation de la Promenade des Anglais lors de l'attentat du 14 juillet 2016, ainsi qu'une enquête pour favoritisme et détournement de fonds liée à l'organisation d'événements niçois et à la gestion des Grands Prix de Formule 1 du Castellet entre 2018 et 2022.