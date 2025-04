CHU de Nice : le scanner des Urgences est réparé

Ouf. Le scanner des Urgences du CHU de Nice est réparé et opérationnel depuis ce mardi 22 avril à 13h49, a signalé l’’Hôpital Pasteur 2. L’établissement a été confronté ce week-end à une situation rare : la panne de deux des trois scanners installés sur le site. Samedi 19 avril, à 19h, une panne simultanée a en effet affecté le scanner des urgences et le “scanner niveau 2” assurant les examens programmés à Pasteur 2. Suite à cet incident, une cellule de crise a été mise en place pour garantir la continuité, la qualité et la sécurité des soins, avec l’appui des établissements publics et privés du territoire. Concernant le scanner niveau 2, la panne de l’alimentation du statif nécessite des tests sur site et plusieurs pièces. La réparation est en cours et la remise en service est prévue demain mercredi dans la matinée.

Cet incident a suscité des interrogations et des préoccupations, notamment sur l’organisation des soins et les moyens mis en œuvre pour faire face à la situation. L’hôpital est resté en difficulté pendant trois jours car il n’avait pas pris de contrat de maintenance pour réparer ce matériel en cas de panne les week-ends, les jours fériés ou la nuit, a-t-il été remarqué. Le CHU de son côté rappelle que le contrat de maintenance est standard et conforme à ce que font les autres établissements. Conscient de l’importance des équipements de l’imagerie lourde, le Directoire avait déjà pris la décision il y a quelques mois, d’un investissement ambitieux de 15 millions d’euros pour renouveler, renforcer et sécuriser son parc d’imagerie du CHU avec une livraison sur 3 ans à partir de cette année.