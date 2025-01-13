CHU Nice et Eurobiomed piloteront le 1er Tiers-Lieu d'Expérimentation Skin

C’est une annonce qui a été faite en décembre dernier et qui commencera à prendre effet cette année 2025 : le CHU de Nice et Eurobiomed ont été sélectionnés pour le premier Tiers-Lieu d'Expérimentation Skin dédié à la santé de la peau. Une sélection qui a été accueillie par la région Provence Alpes Côte d’Azur comme une reconnaissance nationale de ses compétences et un projet qui viendra en aide à 20 millions de Français touchés par une maladie de peau. (Photo illustration générée par IA).

Tester et valider de nouvelle solutions numériques en dermatologie

Un Tiers-Lieu d’Expérimentation n’a pas nécessairement d’espace physique défini. C’est avant tout une démarche de co-conception, ouverte à tout type d’acteurs publics et privés impliqués dans le champ de la santé et du médico-social). Mais il est assorti de moyens financiers. Il est doté de 63 M€, répartis sur les 5 années couvertes par l’appel à projets (2023 -2027) et est financé par l’Etat dans le cadre de la stratégie nationale d’accélération Santé Numérique du plan France 2030.

Le Tiers-Lieu d'Expérimentation Skin est un programme innovant où professionnels de santé, entreprises, chercheurs et associations de patients collaborent pour tester et valider de nouvelles solutions numériques en dermatologie. Déployé dans les régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, il prévoit d'inclure jusqu’à 6.000 patients pour les premiers projets d’expérimentation. Les solutions développées permettront notamment d'analyser différents types d'images médicales pour faciliter le diagnostic et le suivi des patients. Le projet trouvera sa place définitive dans le futur Skin Institute, un lieu physique qui ouvrira ses portes à Nice dans plusieurs années.

Un Skin Summit en avril à Antibes sur la dépigmentation

"Ce tiers-lieu représente une opportunité unique d'améliorer significativement la prise en charge des maladies de la peau", déclare le Professeur Thierry Passeron, responsable du service dermatologie du CHU de Nice et porteur du projet. "En associant expertise médicale et technologies numériques, nous pourrons proposer des diagnostics plus rapides et plus précis, sans geste invasif. Ces technologies devraient aussi permettre d’améliorer l’accès au diagnostic et aux soins dermatologiques. C'est une avancée majeure, particulièrement pour les patients vivant dans des zones où l'accès aux dermatologues est difficile."

Parmi les premières initiatives déjà enclenchées par cette sélection figure l'organisation d'un symposium, le Skin Summit, focalisé sur la dépigmentation, sujet sur lequel l'excellence française est reconnue. Il se tiendra au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins les 24 et 25 avril et réunira quelque 300 experts internationaux.

Un Skin Institute au sein d'Eco-Vallée

Ce tiers-lieu confirme aussi le rôle de Nice comme un pôle d’innovation en santé numérique et préfigure l’ouverture, dans quelques années, du Skin Institute, un espace physique dédié. Ce Skin Institute permettra de regrouper dans un même lieu tout ce qui relève de la prévention et du soin dermatologique.

Ce sont des chercheurs avec, dès le démarrage, 6 unités Inserm associées, mais aussi les entreprises, CRO, industriels et patients, afin de multiplier les synergies. Un lieu est déjà envisagé avec un bâtiment qui serait déjà préempté dans l’Eco Vallée de la plaine du Var et qui pourrait être opérationnel à partir de la fin 2027.