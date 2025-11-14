Fermer le menu
14 novembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Chut : les secrets des marques qui performent dévoilés à Nice

Organisé par les agences membres de l’Union des Conseils en Communication du Grand Sud, un événement gratuit à Nice le 20 novembre pour découvrir comment la communication peut être transformée en levier de croissance. Chut !

“Les secrets des marques qui performent” : sur ce thème, les agences membres de l’UCC Grand Sud (Union des Conseils en Communication) organisent jeudi 20 novembre de 9 à 12 heures à la CCI Nice Côte d’Azur (Carabacel) un événement gratuit et ouvert à tous. A travers des cas concrets d’entreprises locales et nationales, l'UCC veut montrer comment la communication peut devenir un moteur stratégique de transformation, de cohésion et de croissance.

Au programme, six interventions inspirantes et riches en enseignements : Pix Associates révélera comment une stratégie digitale fondée sur l’ADN de marque a fait rayonner les Parfums Galimard, tandis que Nocta partagera son expérience avec la Fondation Lenval autour de la communication interne et du lien humain. Do Ingenia explorera la puissance de la data créative, et Gazelle Communication montrera comment repositionner un acteur emblématique, le Golf Old Course de Cannes-Mandelieu, en référence RSE. Enfin, Shakebiz et BHB Communication détailleront leurs stratégies pour renforcer l’identité de Le Parfait à l’ère numérique et faire rayonner Coverpla à l’international grâce aux réseaux sociaux.

Ce rendez-vous est donné à tous les décideurs, communicants et entrepreneurs souhaitant s’inspirer des meilleures pratiques du secteur. 

 

