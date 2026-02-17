CICA Tech’ 2026 à Sophia : les technos qui impactent l’immobilier

Le CICA Tech’ 2026 (anciennement “Rendez-vous ImmoTECH”), se tiendra le jeudi 9 avril 2026 de 18h30 à 22h au Village by CA à Sophia Antipolis. Organisée par le Club Immobilier Côte d’Azur (CICA), cette soirée placée sous le signe de l’innovation et des rencontres réunira les professionnels souhaitant décrypter les grandes transformations technologiques qui impactent leur secteur et découvrir les acteurs qui façonnent déjà les solutions de demain.

Au programme : un premier temps fort consacré aux pitchs de start-ups innovantes, avec vote du public pour élire la “Start-up CICA Tech’ 2026”, suivi d’une conférence prospective sur le quantique et ses potentielles répercussions sur l’immobilier. La soirée se terminera par un cocktail dînatoire favorisant les échanges et le networking, dans un format dynamique mêlant inspiration, innovation et convivialité.