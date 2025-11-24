Cinema for Space à Cannes : quand le cinéma s’envoie dans l’espace

Clap première jeudi à Cannes pour Cinema for Space avec, en ouverture, une avant-première : The Astronaut de Jessica Varley, avec Kate Mara et Laurence Fishburne. Du 27 au 29 novembre, dans la foulée des 4èmes rencontres spatiales de la Région Sud, le Palais des Festivals accueillera ainsi la première édition de Cinema for Space, un événement inédit dédié au dialogue entre cinéma et exploration spatiale. (Photo DR).

Comprendre l'espace pour mieux protéger la terre

Organisé en partenariat avec la Fondation de l’Espace présidée par Thomas Pesquet, ce festival entend montrer comment les sciences spatiales nourrissent l’imaginaire cinématographique, mais aussi comment les films interrogent notre rapport à l’inconnu, à la technologie et aux grands enjeux de civilisation. Durant trois jours, projections (une dizaine de films dont plusieurs avant-premières), débats, masterclass et rencontres plongeront le public en apesanteur, entre récit, innovation et questionnements éthiques.

Au-delà de l’art et de la science, l’ambition du festival est ailleurs : mieux comprendre l’espace pour mieux protéger la Terre. En réunissant astrophysiciens, astronautes, ingénieurs, réalisateurs, producteurs, artistes et penseurs, Cinema for Space se positionne comme une véritable agora où dialoguent science et fiction au service de la préservation de la terre.

Claudie Haigneré, Vahina Giocante, François Sarano, Nicolas Giraud...

Les échanges aborderont des sujets d’actualité majeurs, comme la préservation de l’environnement spatial, la multiplication des satellites, l’impact des données spatiales sur la compréhension du climat ou encore la manière dont l’IA et les nouvelles technologies transforment la création audiovisuelle. Le festival comptera parmi ses invités quelques figures souveraines du spatial européen comme Claudie Haigneré, Vahina Giocante, François Sarano, Nicolas Giraud, ainsi que plusieurs experts du CNES, de l’ESA et du monde scientifique.

Bien plus qu’un simple événement cinématographique, Cinema for Space propose aussi un programme intergénérationnel, avec une section Jeunesse, des ateliers interactifs, des performances, des visites et la remise d’un Prix d’Honneur. En parallèle, un programme de deux ans, mené auprès des écoles d’animation françaises, vise à encourager l’émergence de nouvelles voix et à renouveler les imaginaires liés au spatial.

En liant Cannes – capitale mondiale du cinéma – à l’industrie spatiale - symbolisée par les salles blanches de Thales Alenia Space -, Cinema for Space veut rappeler que l’espace n’est ni un luxe ni un rêve lointain, mais un domaine stratégique pour comprendre, protéger et servir la planète. Sous l’impulsion de son fondateur Marc Obéron, l’événement se veut un pont entre les étoiles et la Terre. Tout un programme.