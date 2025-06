Cinema for Space à Cannes : un festival de l’espace pour protéger la Terre

Ce sera le premier festival international de cinéma consacré au spatial. Cinema For Space a pour objectif de mieux mieux comprendre l’espace afin de mieux s’engager sur Terre. Il se tiendra du 27 au 29 novembre 2025 au Palais des Festivals de Cannes, une ville qui lie le cinéma avec son Festival du Film et l’industrie spatiale avec Thales Alenia Space

Fondé en 2025 par l’association Les Amis Du Temps Presse et organisé en partenariat avec la Fondation de l’Espace, le festival Cinema For Space vise en effet à sensibiliser le grand public aux enjeux scientifiques, technologiques et sociétaux liés à l’espace, à leurs conséquences sur notre planète et à leurs applications utiles dans nos vies quotidiennes, à travers de grands moments de cinéma et des débats. Son mantra : “L’espace pour s’élever. La Terre pour s’engager. Cannes pour dialoguer”.

Contrairement à certaines idées reçues, l’espace n’est pas une affaire lointaine, réservée à quelques nations ou à un club restreint de milliardaires, estime l’association. Au contraire, l’exploration et la recherche spatiales permettent des avancées technologiques concrètes qui bénéficient à tous, tous les jours : prévisions météo, GPS, téléphonie mobile, imagerie, localisation des balises de détresse…

Aussi, Cinema For Space ne se présente pas comme un simple festival de films. Ce sera une véritable agora, avec de nombreux débats autour de sujets d’actualité – comme la préservation de l’espace spatial ou l’essor des satellites – et un lieu de dialogue entre science, cinéma et société. Au programme de ces trois jours, des projections bien sûr mais aussi des rencontres avec des stars de cinéma et des grands scientifiques du spatial dont l’expertise est indispensable, des masterclass, un programme Jeunesse, un prix du public et un prix d’honneur. Bienvenue à Cannes !